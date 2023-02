Epic Games Store: svelato il gioco gratis del 23 febbraio 2023

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale sarà il gioco gratis disponibile a partire dal 23 febbraio 2023. Si tratta di Duskers.

Duskers è uno strategico sviluppato da Misfits Attic. Nel gioco dovremo pilotare una squadra di droni all’interno dei relitti di alcune navi spaziali infestate da una misteriosa presenza aliena, per recuperare risorse utili alla sopravvivenza della propria astronave e della propria specie.

“Sei un operatore di droni, circondato da una vecchia tecnologia che fungono come i tuoi occhi e orecchie nel mondo esterno. Quello che senti arriva attraverso un microfono remoto. Quello che vedi è come ogni drone vede il mondo. I sensori di movimento ti dicono che c’è qualcosa là fuori, ma non cosa. E quando impartisci comandi, lo fai tramite un’interfaccia a riga di comando“, recita la descrizione ufficiale.

