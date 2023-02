The Batman: la serie sulla polizia di Gotham è ancora in sviluppo (rumor)

Secondo quanto riportato da Variety, la serie TV sulla polizia di Gotham, legata a The Batman, potrebbe essere ancora in sviluppo.

Attraverso Variety arrivano notizie che rivelano il proseguimento del progetto sulla polizia di Gotham, che era stato inizialmente messo in sviluppo come parte dell’universo narrativo di The Batman, per poi essere accantonato. Secondo il sito, il telefilm sarebbe ancora in cantiere.

Matt Reeves aveva dichiarato sulla serie:

Si tratterà di una sorta di crime-drama alla Sidney Lumet che prenderà ispirazione da Anno Uno. Il film però è una specie di Anno Due, ma l’attenzione in questo progetto è tutta concentrata sulla polizia corrotta di Gotham City. La peggiore gang di Gotham è rappresentata proprio dalla sua polizia.

All’epoca dell’annuncio, ovvero nel 2020, Matt Reeves aveva descritto lo show come un’analisi profonda della corruzione di Gotham City. Nello show sarebbe stata mostrata anche la prima apparizione di Batman come vigilante mascherato. Qualche tempo fa lo stesso Matt Reeves aveva però parlato della cancellazione del progetto.

Tra le cose che dovevamo fare e che non si faranno c’è il progetto sulla polizia di Gotham, che è stato sospeso. Non lo faremo.

Vedremo se in qualche modo ci sarà un seguito nello sviluppo di questa idea, mentre sono certi i telefilm che metteranno al centro Il Pinguino e quello su Arkham Asylum.