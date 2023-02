Super-pane: il segreto per dimagrire senza rinunce

La creazione del “Super-pane” è stata guidata da esperti del King’s College di Londra e del Quadram Institute, un centro di ricerca alimentare e sulla salute di Norwich. Tuttavia, i ricercatori avvertono che il semplice scambio di farina non è sufficiente per una salute migliore a lungo termine, ed è necessario seguire una dieta sana e mantenersi attivi.

Nel corso di uno studio, gli scienziati hanno utilizzato un nuovo metodo di macinazione per creare farina di ceci che conserva la struttura fibrosa dei legumi, a differenza del metodo tradizionale che la distrugge. Gli scienziati ritengono che questa nuova farina possa arricchire gli alimenti a base di farina con ulteriori benefici nutrizionali. Durante lo studio, gli esperti hanno testato se l’utilizzo di questa farina avesse effetti sulla sazietà e sugli ormoni, insulina e zucchero nel sangue che regolano la fame. Per la ricerca, i partecipanti hanno mangiato tre tipi di panini, uno fatto con farina di grano e gli altri due sostituiti rispettivamente con il 30% e il 60% di farina di ceci PulseON Foods.

I partecipanti allo studio erano venti persone sane di età compresa tra i 18 e i 45 anni. I partecipanti allo studio hanno mangiato i panini in tre giorni diversi dopo un digiuno di 12 ore e hanno ricevuto marmellata di fragole senza zuccheri aggiunti e un bicchiere d’acqua con il pasto. Sono stati prelevati nove campioni di sangue, uno prima di mangiare e gli altri nelle quattro ore dopo il pasto. Inoltre, i partecipanti hanno riportato i loro livelli di fame prima e dopo aver mangiato il pane, ma non sono stati chiesti commenti sul sapore del pane. I risultati dello studio, pubblicati sull’American Journal of Clinical Nutrition, indicano che i partecipanti che hanno mangiato il pane con la farina di ceci speciale hanno mostrato livelli più alti di ormoni nel sangue. Secondo gli scienziati, se i produttori di alimenti adottassero questa miscela di farina cellulare di ceci, le persone si sentirebbero meno affamate, aiutando a prevenire l’eccesso di cibo e riducendo il rischio di obesità.