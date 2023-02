PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5, PS4 e classici di febbraio 2023

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

Horizon Forbidden West – PS4, PS5

The Quarry – PS4, PS5

Resident Evil 7 biohazard – PS4

Outriders – PS4, PS5

Scarlet Nexus – PS4, PS5

Borderlands 3 – PS4, PS5

Tekken 7 – PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown – PS4

Earth Defense Force 5 – PS4

Oninaki – PS4

Lost Sphear – PS4

I am Setsuna – PS4

The Forgotten City – PS4, PS5

PlayStation Plus Premium

The Legend of Dragoon – PS1

Wild Arms 2 – PS1

Harvest Moon: Back to Nature – PS1

Destroy All Humans! – PS4

Tra i nuovi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento di Sony spicca senza dubbio l’arrivo di Horizon Forbidden West che oltre ad essere un titolo di recente uscita, resta senza dubbio uno dei titoli di punta della line-up di PlayStation. Il gioco prosegue la storia narrata nel precedente capitolo del 2017, permettendoci di tornare nei panni di Aloy per scoprire come la Piaga Rossa sta affliggendo l’umanità.

Altra aggiunta interessante, oltre a Resident Evil 7 e Borderlands 3, è sicuramente The Quarry, l’ultima avventura horror sviluppata da Supermassive Games e anch’esso titolo di recente uscita. Nella nostra recensione abbiamo descritto il gioco come “Un’avventura horror ben strutturata e interessante, con un buon grado di rigiocabilità. Un gioco perfetto se volete affondare la testa in un horror di serie b ma con un gameplay divertente.

Tra i classici, invece, si distingue in particolare The Legend of Dragoon, titolo rimasto impresso nella memoria di molti giocatori PS1, e Harvest Moon: Back to Nature, primo titolo della celebre serie ad arrivare su console PlayStation.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che i giochi in questione saranno disponibili a partire dal 15 febbraio 2023.