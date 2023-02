John Wick 4: i character poster ufficiali del film

In attesa del nuovo trailer in arrivo domani, ecco i character poster ufficiali dei personaggi di John Wick 4!

La Wick Week continua ed ecco arrivare ben dieci character poster con le figure prominenti di John Wick 4, capitolo conclusivo (?) della saga con protagonista Keanu Reeves. Nelle locandine ritroviamo interpreti storici della saga come Laurence Fishburne e Lance Reddick, ma anche attori e personaggi nuovi, come Rina Sawayama (Akira), Scott Adkins (Killa), Donnie Yen (Caine), Hiroyuki Sanada (Shimazu) e Clancy Brown (The Harbinger).

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo. Ecco il poster italiano rilasciato oggi da 01 Distribution: vi ricordiamo che John Wick 4 uscirà nelle sale del nostro paese il prossimo 23 marzo.

Il regista Chad Stahelski ha rivelato, a proposito della lunghezza del film:

Abbiamo scritto un film più lungo rispetto agli altri, ma anche un film più grande e impegnativo. Anche se alla fine troviamo solo tre scene in più rispetto al lungometraggio precedente. Ci aspettavamo che uscisse fuori qualcosa di più. Alla fine ciò che conta è se desideriamo qualcosa di più o no da questo progetto, e la mia risposta è “sì”.

Il filmmaker ha poi confermato che si tratta di un lungometraggio di oltre due ore. Il minutaggio dei film di John Wick si sta alzando in maniera notevole, considerando che il primo film della saga si aggirava attorno all’ora e 40, mentre il terzo è arrivato a due ore e 11 minuti.

Da poco è stato anche rivelato che lo stesso Keanu Reeves comparirà nello spin-off Ballerina, che ha come protagonista Ana de Armas. Il progetto su Ballerina vedrà, oltre al ritorno di Keanu Reevs come John Wick, anche Ian McShane che ritornerà a vestire i panni di Winston, il proprietario dell’hotel Continental.

John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski (basato sui personaggi creati da Derek Kolstad) e scritto da Shay Hatten e Michael Finch, il film vede nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.

Sinossi:

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

