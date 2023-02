I serpenti ci sentono molto bene

La dottoressa Christina Zdenek della Scuola di Scienze Biologiche dell’Università del Queensland, in collaborazione con il professor Damian Canduss, ha fatto ascoltare tre diverse frequenze sonore a serpenti allevati in cattività, uno alla volta, in una stanza insonorizzata e ha osservato le loro reazioni. “Poiché i serpenti non hanno orecchie esterne, di solito si pensa che siano sordi e che possano percepire le vibrazioni solo attraverso il terreno e il corpo”, ha detto il dottor Zdenek. “Ma la nostra ricerca – la prima di questo tipo che utilizza serpenti non anestetizzati e che si muovono liberamente – ha scoperto che reagiscono alle onde sonore che viaggiano nell’aria e forse alle voci umane”. Lo studio ha coinvolto 19 serpenti, che rappresentano cinque famiglie genetiche di rettili. “Abbiamo testato entrambi i tipi di ‘udito’: quello tattile attraverso le squame del ventre dei serpenti e quello aereo attraverso il loro orecchio interno”.

Il genere influenza la capacità uditiva

Il risultato è che le reazioni sono dipese molto dal genere di appartenenza dei serpenti. “Solo il pitone woma (pitone di ramsay (Aspidites ramsayi), noto anche come woma o pitone delle sabbie, genere Aspidites) tendeva a muoversi verso il suono, mentre i taipani (genere Oxyuranus), i serpenti bruni e soprattutto le vipere della morte (Acanthophis antarcticus Shaw & Nodder, 1802, genere Acanthophis) erano tutti più propensi ad allontanarsi da esso”, ha detto il dottor Zdenek. Anche i tipi di reazioni comportamentali erano diverse, i taipan in particolare erano i più propensi a mostrare risposte difensive e caute al suono”.Il dottor Zdenek ha detto che le diverse reazioni sono probabilmente dovute a pressioni evolutive di milioni di anni, volte a favorire la sopravvivenza e la riproduzione. “Per esempio, i pitoni woma sono grandi serpenti notturni con meno predatori rispetto alle specie più piccole e probabilmente non hanno bisogno di essere così cauti, quindi tendono ad avvicinarsi al suono”, ha detto il dottor Zdenek. “Ma i taipan potrebbero doversi preoccupare dei predatori rapaci e inoltre inseguono attivamente le loro prede, quindi i loro sensi sembrano essere molto più sensibili”. Secondo i ricercatori i risultati mettono in discussione l’ipotesi che i serpenti non possano sentire i suoni, come gli esseri umani che parlano o urlano, e potrebbero ridisegnare l’opinione su come reagiscono agli stimoli sonori. “Sappiamo molto poco su come la maggior parte delle specie di serpenti si muova in situazioni e paesaggi in tutto il mondo”, ha detto il dottor Zdenek. Ma il nostro studio dimostra che il suono potrebbe essere una parte importante del loro repertorio sensoriale”. “I serpenti sono creature molto vulnerabili e timide che si nascondono per la maggior parte del tempo, e abbiamo ancora molto da imparare su di loro”.