Esercizio fisico: l’orario fa la differenza

La pratica dell’attività fisica è importante per perdere peso e mantenere un buon peso corporeo, ma secondo una ricerca condotta dagli studiosi del Karolinska Institutet in Svezia e dell’Università di Copenaghen, l’ora del giorno in cui si esegue l’esercizio può fare la differenza.

Secondo lo studio in questione, la pratica dell’attività fisica durante l’ora del giorno più favorevole potrebbe aumentare notevolmente il metabolismo dei grassi, rendendo alcuni momenti più efficaci per l’esercizio e il mantenimento del peso corporeo adeguato. Lo studio, condotto sui topi, ha dimostrato che l’esercizio fisico ad alta intensità svolto nella tarda mattinata può essere più efficace nell’accelerare il metabolismo e nella combustione dei grassi rispetto a quello svolto nella tarda serata. Mentre finora si è creduto che l’allenamento al mattino, dopo una notte di digiuno e con glicogeno scarico, fosse più efficace per enfatizzare il metabolismo lipidico, questa ricerca dimostra che l’esercizio fisico ad alta intensità nella tarda mattinata può essere altrettanto efficace, indipendentemente dall’assunzione di cibo.

Secondo il biologo nutrizionista Massimo Rapetti, prima di trarre conclusioni definitive, è necessario attendere ulteriori studi sulla validità dei risultati anche sugli esseri umani. Tuttavia, questi risultati potrebbero aprire nuove prospettive per coloro che si allenano a pranzo, suggerendo di combinare l’esercizio fisico con una colazione leggera per sfruttare sia il digiuno pregresso che l’orario favorevole della giornata. Anche il coach Giorgio Rondelli, che ha seguito numerosi campioni, ha confermato in modo empirico che la tarda mattinata è il momento migliore per gli allenamenti, poiché gli atleti sono più pronti e reattivi. Tuttavia, Rondelli non considera l’allenamento a digiuno al mattino come un mantra.

Mentre gli studi sui topi rappresentano un modello attendibile, la professoressa Juleen R. Zierath del Karolinska Institutet ha sottolineato che sono necessari altri studi per confermare la rilevanza delle scoperte per gli esseri umani. In ogni caso, l’ora del giorno in cui si svolge l’attività fisica può influire sui benefici per la salute e sull’equilibrio energetico del corpo, e potrebbe quindi essere importante considerarla nella pianificazione dell’allenamento.