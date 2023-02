The Mandalorian 3: nuovo teaser per il ritorno della serie di Star Wars

A due settimane dal ritorno dell'amato serial spin-off di Star Wars, ecco arrivare un nuovo spot ufficiale per The Mandalorian 3.

Il canale ufficiale YouTube di Star Wars ha diffuso un nuovo teaser per la terza stagione di The Mandalorian, la serie originale live action targata Lucasfilm, acclamata dalla critica e disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 1° marzo. Il video permette al pubblico di dare un’altra occhiata ravvicinata a nuovo footage della serie realizzata da Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa.

Si tratta di un momento d’oro per Pedro Pascal, che così avrà ben due serie di primissimo piano in cui è protagonista in onda contemporaneamente: questa e l’apprezzatissima The Last of Us. Sulla sua partecipazione all’universo di Star Wars si è recentemente espresso in questo modo:

Per me è un sogno che si realizza. Non capisco più nulla, è come se fossi sulla Luna. Quando ero giovane sognavo di far parte di questa mitologia e ora ne faccio parte anche io. È meraviglioso.

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer.

