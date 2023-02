Spider-Man: la Marvel annuncia il fumetto più sconvolgente degli ultimi 50 anni

La storia editoriale di Spider-Man ha prodotto molti momenti scioccanti e che sono diventati memorabili, e la Marvel ha da poco annunciato di aver pronti per la pubblicazione due albi che proporranno la storia che sarà, addirittura, la più scioccante degli ultimi 50 anni. Tutto ciò accadrà con The Amazing Spider-Man #25 e #26, fumetti in uscita negli Stati Uniti a maggio.

Ecco l’immagine che presenta gli albi.

La storia spiegherà cosa è accaduto nell’universo di Spider-Man nel ciclo curato da Zeb Wells e disegnato da John Romita Jr. La domanda a cui si cercherà di dare risposta è: cosa ha fatto Peter. Si scoprirà come mai il popolare protagonista si ritrova alienato e lontano dai suoi più grandi affetti.

In questa run fino ad ora (SPOILER) Peter Parker ha dovuto fare i conti con l’allontanamento da Mary Jane, e si trova accanto solo Black Cat e Norman Osborn, che ha assunto le sembianze dell’eroe Gold Goblin.

Ricordiamo che nel 2022 c’è stato un riazzeramento della testata di The Amazing Spider-Man dovuto a questo evento che, dopo un po’ di attesa, porterà a delle risposte.

Leggi anche questa news su Spider-Man: