Mercato immobiliare in Svizzera: gli affitti aumentano del 4% annuo

I prezzi delle case e degli appartamenti in Svizzera sono diventati molto elevati, limitando l’accesso alla proprietà a una cerchia sempre più ristretta di persone. Il mercato immobiliare svizzero è sostenuto da diversi fattori di stabilizzazione, tra cui il sistema fiscale svizzero che attenua gli effetti del rialzo dei tassi per i mutui.

Attualmente, i tassi di interesse per i mutui fissi a cinque e dieci anni sono rispettivamente del 2,54% e del 2,76%, che sono considerati competitivi rispetto ad altre opzioni di finanziamento in Europa. Il mercato immobiliare svizzero sembra resistere meglio alla crisi rispetto ad altri Paesi, come dimostrato dal fatto che i prezzi degli immobili al metro quadrato non sono sensibili all’aumento dei tassi. In più, la carenza di unità abitative in vendita rispetto alla domanda “immunizza” il mercato immobiliare svizzero dal pericolo di una crisi di settore.

La locazione rimane l’unica soluzione, ma anche in questo caso i prezzi non sono convenienti. Durante il 2022, gli affitti in Svizzera sono costantemente aumentati, con un aumento medio annuale del 4%, e in alcune regioni turistiche come quella dei Grigioni addirittura del 7,7%. A Zurigo, l’incremento su base annua è stato del 7,8%. Anche nella zona italofona, come a Lugano, gli affitti sono aumentati in modo significativo e molti cittadini svizzeri si stanno trasferendo in città vicine al confine, come Como, dove il costo della vita e della casa è più sostenibile. In generale, trovare una casa in Svizzera sta diventando sempre più difficile e costoso.