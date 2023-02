Lies of P, nuovo trailer di gameplay per l’ambizioso soulslike di Neowiz Games

In occasione dell'IGN Fan Fest 2023, il nuovo soulslike targato Neowiz Games torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay.

In occasione dell’IGN Fan Fest 2023, Lies of P è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer del gameplay che ci permette di dare uno guardo più approfondito ad alcune delle creature più inquietanti che dovremo affrontare nella nuova avventura ispirata al celebre romanzo di Pinocchio. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, il video alterna alcune cut-scene a sequenze di gameplay che ci consentono di avere un assaggio dei combattimenti che si mostrano, come da tradizione per il genere soulslike, strutturati e altamente frenetici. Nei momenti finali del trailer è possibile anche notare un omaggio alla Pietà di Michelangelo che rende ancor più affascinante e intrigante l’impianto scenico di questa nuova avventura dai tratti oscuri.

Annunciato a maggio del 2021, Lies of P è l’ambizioso souls-like di Neowiz Games, ambientato in epoca Vittoriana ed ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto. Il titolo promette di offrire un’esperienza di gioco hardcore mututata dalle avventure soulslike di genere dark fantasy come Bloodborne, a cui si ispira anche sul piano stilistico e narrativo.

Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Vi ricordiamo che Lies of P sarà disponibile nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dal Day One su Xbox Game Pass.