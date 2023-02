I Samsung Galaxy S23 stanno andando molto bene in Corea: battuto il record di preordini

Samsung ha ufficialmente annunciato la sua nuova serie Galaxy S23 durante l’evento Unpacked 2023. In precedenza, i preordini indiani avevano registrato circa 140.000 unità nelle prime 24 ore, ovvero circa il doppio dei preordini del Galaxy S22 dell’anno scorso. Ora è stato pubblicato il numero di preordini domestici per la serie S23. A quanto pare il nuovo flagship di Samsung sta andando estremamente bene anche in Corea.

Secondo i media sudcoreani, Samsung ha rivelato che i telefono della serie Galaxy S23 hanno registrato il maggior numero di preordini mai registrati nella storia di questa serie, con 1,09 milioni di unità. I numeri sono molto simili a quelli di Apple: il grosso della domanda è concentrata sul modello di fascia alta, il Samsung Galaxy S23 Ultra con fotocamera da 200MP, che da solo rappresenta il 60% di tutti i preordini. Seguono, quindi, i modelli S23 (24%) e S23+ (15%).

La serie S23 ha superato il record della serie Galaxy S22, che, dal 14 al 21 febbraio dell’anno scorso, si era fermata a 1,017 milioni di unità prenotate.

Per festeggiare, Samsung ha annunciato l’apertura dei Galaxy Studios in alcuni quartieri di Seoul, capitale della Corea. Lì i consumatori potranno testare con mano tutti i nuovi prodotti di Samsung, tra cui i nuovi Samsung Galaxy S23.