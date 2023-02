Carl Pei recensisce il OnePlus 11, l’ultimo smartphone della sua ex azienda

Carl Pei è stato il co-fondatore di OnePlus, ma ora ha fondato una sua azienda chiamata Nothing. In precedenza, Carl si era avvicinato al mondo delle recensioni degli smartphone esaminando l’ultimo iPhone. Ora è tornato con una recensione molto interessante dell’ultimo telefono della sua ex-azienda: il OnePlus 11.

Nel video di recensione di 12 minuti, Carl valuta l’hardware e il software del telefono, facendo molti complimenti per il design ma criticando alcune mancanze evidenti, soprattutto nella parte software. Carl afferma che il telefono è ottimo nel complesso ma non ha “una vera identità”.

Cal Pei ha anche accusato la sua ex azienda di non avere più una vera e propria strategia di design chiara e definita in tutti i suoi prodotti. Insomma, uno dei punti di forza che invece Pei attribuisce ad Apple e che, come è noto, sta cercando di replicare con i prodotti della Nothing (non a caso, tutti con scocche in materiali semi-trasparenti, con alcuni dei componenti in vista).

La recensione di Carl è interessante in quanto proviene da una persona che ha avuto un ruolo importante nei primi anni dell’azienda. Il giudizio è tutto sommato positivo e sicuramente più indulgente di quelli dati in passato ad alcuni telefoni prodotti da altri competitor. Ad esempio, del GalaxyS23 Pei si era limitato a dire che era noioso e virtualmente indistinguibile dal modello precedente.