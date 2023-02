Carl Pei si prende gioco di Samsung: il Galaxy S23 Ultra? Noioso e uguale al vecchio modello

Nella giornata di ieri Samsung ha presentato i suoi nuovi Samsung Galaxy S23, alcuni dei primi smartphone a montare il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2 (in una veste customizzata appositamente per Samsung).

Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus e oggi alla guida di Nothing, ha colto la palla al balzo per punzecchiare il colosso coreano. Inizialmente si è limitato a pubblicare un innocente sondaggio rivolto al pubblico di utenti che lo segue su Twitter. “Cosa ne pensate delle novità presentate da Samsung?”.

Due le opzioni: “Emozionante” oppure “Noioso”. Il sondaggio ha accumulato rapidamente migliaia di risposte, fornendo un interessante cartina tornasole sul sentimento dei consumatori nei confronti dei nuovi Galaxy S23. Il 55,9% degli utenti ha detto di ritenere i nuovi smartphone noiosi, mentre il restante 44,1% li ha promossi. In realtà non si tratta nemmeno di un risultato particolarmente umiliante: l’interesse dei consumatori per gli smartphone di nuova generazione è ai minimi di sempre, e l’idea che le novità tra una generazione di un telefono e quella successiva siano spesso insufficienti è diventata un tormentone sempre più citato, anche sotto le pagine dei nostri articoli.

Il fatto che il 44,1% di un pubblico molto specifico, composto perlopiù da appassionati di tecnologia, abbia promosso i nuovi smartphone di Samsung, tutto sommato, è un risultato non trascurabile.

Sta di fatto che Carl Pei ha deciso di rincarare la dose, pubblicando un meme irriverente sotto al suo sondaggio: un uomo apre un pacco regalo, solamente per scoprire che la camicia che gli hanno regalato è uguale a quella che indossa già. Insomma, il Samsung S23 Ultra sarebbe uguale all’S22 Ultra dell’anno scorso.

Effettivamente, i due smartphone hanno un design praticamente identico. In compenso Samsung ha fatto un lavoro estremamente importante sul comparto fotografico e il nuovo top di gomma è equipaggiato con una versione personalizzata dello S8G2 che è stata sbloccata per garantire il massimo delle prestazioni.