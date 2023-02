Bollette: il Comune eroga 78.800 euro di aiuti

Il Comune ha fornito assistenza a oltre 200 famiglie di Albinea, in provincia di Reggio Emilia, per contrastare il caro bollette, erogando un totale di 78.800 euro. 174 famiglie hanno ricevuto il contributo, mentre 33 sono state accolte con riserva in attesa di verifica e solo 4 richieste sono state respinte. Le somme erogate sono state di 300, 400 o 500 euro a seconda delle circostanze, per un totale di 78.800 euro.

Secondo un’indagine di facile.it su 400.000 contratti di fornitura luce e gas nel mercato tutelato, le famiglie italiane hanno speso circa 1.434 euro per le bollette elettriche e 1.459 euro per il gas nel 2022, rispettivamente il 108% e il 57% in più rispetto al 2021. Le regioni con le bollette più costose sono state la Sardegna, la Sicilia e la Campania per l’energia elettrica, e il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna e la Lombardia per il gas. In totale, gli italiani hanno pagato mediamente 2.893 euro a famiglia, rispetto ai 1.616 euro del 2021.

Il Comune ha condiviso con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale la scelta di mettere a disposizione fondi dal bilancio per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento delle utenze domestiche. Il bando ha riguardato le famiglie con un valore Isee fino a 30mila euro e i fondi sono stati erogati in base ai componenti del nucleo. Nonostante il successo, il Comune non ha esaurito i fondi e pubblicherà a breve un secondo bando.