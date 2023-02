Resident Evil 4 Remake includerà dei tesori sbloccabili solo con un DLC a pagamento

13—Feb—2023 / 10:29 AM

Resident Evil 4 Remake includerà dei tesori sbloccali solo ed unicamente acquistando un DLC a pagamento. A scovare questo dettaglio sono stati alcuni utenti di ResetEra che hanno riportato l’informazione sul forum. Il DLC in questione si chiama “Resident Evil 4 – Mappa dei tesori: Espansione” ed è incluso nella Deluxe Edition del gioco, in vendita su console a 79,99 euro e a 69,99 euro su PC, ovvero 10 euro in più della standard edition.

Qui di seguito la descrizione ufficiale del DLC: “Scopri tesori segreti che aspettano solo te! Con questa mappa, ci saranno dei tesori in più da trovare nel gioco: alcuni possono essere ottenuti solo in questo modo. Note: La posizione dei tesori aggiuntivi può essere confermata nella mappa durante la storia principale”

Vi ricordiamo che la Deluxe Edition includerà diversi contenuti extra per il gioco, tra cui:

Costumi per Leon e Ashley: “Alternativo”

Costumi per Leon e Ashley: “Romantico”

Costume per Leon e filtro: “Eroe”

Costume per Leon e filtro: “Malvagio”

Accessorio per Leon: “Occhiali da sole sportivi”

Arma speciale: “Sentinel Nine”

Arma speciale: “Skull Shaker”

Musica ed effetti sonori: “Versione originale”

Restando in tema, negli ultimi giorni Resident Evil 4 è stato protagonista di un corposo coverage curato dalla redazione di Game Informer che ha svelato diversi nuovi dettagli sull’atteso remake del quarto capitolo di Resident Evil.

Tra i giochi più attesi del 2023, Resident Evil 4 Remake ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato che il remake punta a svecchiare solo le meccaniche, restando sempre fedele al materiale originale.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.