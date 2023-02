Kilonova: ecco come nascerà

Utilizzando il noto telescopio SMARTS, presso il CTIO (Cerro Tonolo Inter-American Observatory) gestito da NOIRLab, gli scienziati hanno fatto il primo rilevamento di un sistema stellare che un giorno diventerà una kilonova. Ma di cosa si tratta? La kilonova è un’esplosione estremamente potente generata dalla fusione di stelle di neutroni che produce oro e altri elementi chimici pesanti. Questi eventi sono molto rari e si stima che ne esistano solo 10 sistemi simili nella Via Lattea.

Il sistema stellare in questione si trova a 11.400 anni luce dalla Terra e si chiama CPD-29 2176. Quest’ultimo è composto da una stella di neutroni e una stella massiccia che un giorno subiranno la stessa fine. Questa scoperta può aiutare gli astronomi a capire meglio la formazione delle kilonove e l’origine degli elementi maggiormente pesanti di tutto l’Universo. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature.

Oltre ad essere una scoperta incredibilmente importante e rara, la formazione di una kilonova può aiutare gli astronomi a comprendere meglio come funziona il processo di fusione tra due stelle di neutroni, definite “sorelle”. Si tratta di un sistema piuttosto insolito, che prenderà parecchio tempo prima di fornire risultati tangibili, eppure sembrano esserci tutte le carte in regola per una svolta indimenticabile in materia scientifica.