Evelyne tra le nuvole: trailer, foto e poster del film con Eleonora Giovanardi

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane Evelyne tra le nuvole, commedia scritta e diretta da Anna Di Francisca Una commedia Green dall’andatura Slow che fa riscoprire il piacere di vivere a contatto con la natura.

Al centro della storia, Sofia, una donna che vive nel cuore dell’Appenino Reggiano, alle prese con una possibile convivenza fra la natura incontaminata e le nuove tecnologie.

A vestire i panni dei protagonisti, Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki (attore francese protagonista del film BDE di Michaël Youn e della serie Netflix Destini in fiamme), Antonio Catania e Violante Placido. Nel cast anche la rinomata interprete francese Claire Nebout insieme agli italianissimi Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini.

Anna Di Francisca è stata regista e sceneggiatrice, tra gli altri, di La bruttina stagionata – candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento – e Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, oltre a numerose serie televisive e documentari.

Il film, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e del Ministero della Cultura, è prodotto e sarà distribuito da Orange Film a partire da giovedì 30 marzo.

Sinossi:

Sofia vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo Parmigiano. Ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita?

