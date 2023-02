Detective Pikachu 2 è ancora in progetto presso Legendary

Dopo il successo di The Last of Us, l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori sulle trasposizioni filmiche da videogiochi si è innalzata esponenzialmente, e alcuni progetti stanno tornando in auge. Ad esempio, che fine ha fatto il secondo film di quella che doveva divenire una serie, Detective Pikachu? Annunciato già ai tempi del primo capitolo, nel 2019, tra le difficoltà produttive per la pandemia e la nota cautela di The Pokémon Company, non ci sono più stati aggiornamenti in merito. Eppure, stando a un esponente di Legendary Entertainment (casa produttrice della prima pellicola), il film sarebbe ancora “in sviluppo attivo”.

Benji Samit e Dan Hernandez, sceneggiatori del primo film, si dicono non al corrente della situazione, per quanto sarebbero disponibili a lavorarci su, affermando che ci sono conversazioni in merito in corso che non si sono ancora concluse, poiché complicate da questioni corporative di diritti.

Certamente, mettere d’accordo Legendary, Pokémon Company / Creatures. Inc e Nintendo non è semplice (senza contare l’eventuale distributore) dato che, a differenza di film e serie animate sul franchise, realizzare un live action su Pikachu & co. È un possibile campo minato.

Il primo film è riuscito nell’impresa prendendo il tutto alla larga, raccontando una storia collaterale che bypassasse molte cose che vanno bene in animazione ma suonerebbero assurde in un live action: e sebbene l’idea sia sempre stata quella di creare una testa di ponte per un universo narrativo espanso, rimane difficile scegliere cosa e come trasporre.

Oltretutto, con quali personaggi? Chi ha visto il primo film sa che il Pikachu “detective” del primo episodio alla fine della pellicola si scinde con colui che gli dà la voce e i tre protagonisti potrebbero avere problemi contrattuali a poter partecipare a un nuovo episodio.

Ryan Reynolds si tiene sempre molto impegnato e, a breve, sarà nuovamente nei panni di Deadpool per un bel po’, mentre Kathryn Newton è anch’essa entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nei panni di Cassie Lang. Se il nuovo film di Dungeons & Dragons andasse bene, poi, anche Justice Smith potrebbe avere conflittualità da risolvere in merito.

Staremo a vedere: è probabile che non avremo info ufficiali ancora per un bel po’.

Leggi anche: