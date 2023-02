The Flash: il teaser poster del film DC in cui aleggia Batman

Warner Bros. ha rilasciato il nuovo poster ufficiale di The Flash, come teaser per il trailer in uscita nella notte del Super Bowl.

Finalmente, il momento dell’uscita del trailer di The Flash si approssima e, con esso, anche la rivelazione su cosa ci aspetta effettivamente in questo nuovo film dell’universo DC tanto atteso quanto problematico. Il trailer arriverà domenica notte, durante le pubblicità del Super Bowl, ma intanto ecco che Warner Bros. presenta un nuovo teaser poster, con l’eroe di spalle in quella che sembra la bat-caverna: la sagoma che si staglia sopra di lui è inconfondibile…

Check out the teaser poster for The Flash and tune in during the big game for the official trailer. #TheFlashMovie pic.twitter.com/qLY711eoOj — DC (@DCComics) February 10, 2023

Guarda il teaser poster di #TheFlash in attesa del debutto del trailer ufficiale. Posted by Warner Bros. Pictures on Friday, February 10, 2023

Paul Machliss, addetto al montaggio di The Flash, ha assicurato che il film varrà le attese, anche perché sono state utilizzate tecnologie innovative.

Sarà entusiasmante-ha dichiarato- La Warner Bros. ci ha incaricato di realizzare il migliore film possibile. Abbiamo utilizzato delle tecnologie nuovissime, proponendo più versioni dello stesso attore sullo schermo. La tecnica è diversa rispetto a quella dei motion controls di Last Night in Soho. La tecnologia utilizzata per The Flash è fantastica, e siamo stati davvero scrupolosi nell’utilizzarla. Saremo i primi a sfruttare certi tipi di prodotti, ed è per questo che ci stiamo mettendo così tanto a finire. Ma l’attesa sarà ricompensata, perché sta uscendo fuori qualcosa di fantastico.

Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

Per il resto, nel film potrebbero essere presenti anche altri super-cameo, ma dato che la pellicola è stata rimaneggiata varie volte, è tutto avvolto nel mistero al momento.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi. Il film uscirà il 16 giugno.

