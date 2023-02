Super Mario Bros. Il Film: i character poster italiani, ecco Peach!

Sono stati rilasciati, Universal Pictures Italia, i character poster localizzati del nuovo lungometraggio d’animazione Illumination tratto dalla mitica saga videoludica Nintendo, Super Mario Bros. Il Film: a quelli dedicati a Mario (piuttosto classico nella posa e nell’ambientazione) e Luigi (prigioniero dell’esercito di Bowser) si aggiunge ora quello della Principessa Peach, in versione decisamente sportiva, in sella alla sua moto lungo la mitica Rainbow Road di Super Mario Kart.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana sarà Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. La pellicola è co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures: nel nostro paese sarà in tutte le sale dal 6 aprile.

