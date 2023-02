Spartacus: in lavorazione la serie sequel per Starz

Dopo il successo della prima serie TV su Spartacus, ora è stata annunciata la lavorazione anche del sequel che verrà sviluppato da Starz. Il creatore Steven S. DeKnight espanderà il franchise e farà da showrunner al progetto.

nel nuovo capitolo di Spartacus verranno esplorati nuovi territori per i personaggi della serie TV già vista nel decennio scorso. Steven S. DeKnight ha detto sulla serie sequel:

Per me è un onore essere invitato ancora nel mondo di Spartacus ricevendo il supporto dei colleghi di Starz e Lionsgate. Insieme stiamo dando vita a qualcosa di veramente unico e inusuale per questo nuovo capitolo della storia epica di Spartacus.