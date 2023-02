Incastrati 2: il trailer della serie Netflix con Ficarra e Picone

Il trailer di Incastrati 2, la seconda stagione della serie TV con Ficarra e Picone protagonisti in arrivo su Netflix il 2 marzo.

Netflix Italia ha diffuso il trailer di Incastrati 2, la secona stagione della serie TV con protagonisti i comici Ficarra e Picone. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming il 2 marzo.

Ecco il trailer.

Mentre questa è la descrizione:

A volte con il crimine si rischia di morire, altre solo di morire dal ridere. Incastrati, la prima serie tv crime comedy scritta e diretta da Ficarra e Picone, torna con la seconda stagione dal 2 marzo, solo su Netflix.

Prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, la seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Confermato il cast della prima stagione: oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), ci saranno Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

Questa la sinossi ufficiale di Incastrati:

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.