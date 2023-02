Hogwarts Legacy: problemi di prestazioni con crash e cali di frame per la versione PC

A quanto pare, la versione PC di Hogwarts Legacy ha diversi problemi di prestazioni. Sul forum ufficiale del gioco su Steam, sono tantissimi i giocatori che lamentano crash improvvisi, bruschi cali di framerate e altri problemi di performance.

La discussione sul forum è abbastanza accesa, tanto che alcuni consigliano persino di non acquistare la versione PC di Hogwarts Legacy, ma di acquistare il gioco su console. Naturalmente ricordiamo che Hogwarts Legacy è ancora in accesso anticipato e che proprio la prima patch potrebbe sistemare molti problemi di performance. Comunque sia, per ovviare ad alcuni dei problemi di fluidità, viene consigliato di disattivare raytracing e DLSS dalle impostazioni grafiche. Così la situazione dovrebbe migliorare.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo RPG open world di Avalanche Software ambientato nel Wizarding World. Nella nostra recensione abbiamo abbiamo sottolineato come Hogwarts Legacy non sia un gioco perfetto, ma comunque un ottimo prodotto.”Il lavoro di Avalanche è mastodontico nei contenuti, ma presta il fianco a un buon numero di problematiche che annulleranno l’ascesa all’Olimpo, a partire dall’assenza totale di multi-branching, di finali multipli e di una personalizzazione della trama, oltre che di totale conseguenze dalla scelta della propria casa di appartenenza. Al di là di questo aspetto, inficiato da aspettative indubbiamente troppo alte, ci siamo trovati dinanzi a un’esperienza di durata inferiore a quella annunciata e promessa, ma che riuscirà a tenervi incollati al controller per andare a scovare tutti i segreti che nasconde Hogwarts, per ore e ore.”

Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.