Winnie the Pooh: Blood and Honey – Il regista vuole il crossover horror con Bambi

Il regista del film Winnie the Pooh: Blood and Honey ha dichiarato di voler sviluppare un intero universo horror, con Winnie e Bambi, tra gli altri.

Winnie the Pooh: Blood and Honey uscirà il 15 febbraio in diversi Paesi, e siamo ancora in attesa di capire come e quando arriverà anche in Italia, ma, nel frattempo, il film è già diventato un caso, ed il regista Rhys Frake-Waterfield ha promesso addirittura lo sviluppo di un intero universo horror, e l’incrocio tra Winnie e Bambi.

Parlando con il The Hollywood Reporter il filmmaker ha detto:

Stiamo cercando d’immaginare tanti personaggi all’interno dello stesso mondo, e pensiamo che si possano creare dei crossover. Le persone ci stanno contattando dicendo che veramente vogliono vedere insieme Bambi contro Winnie the Pooh.

E poi ha continuato:

Ci sono tante idee che non sono collegate solo con personaggi Disney, storie tratte da favole e leggende urbane che richiamano all’infanzia. Vorrei creare una realtà alternativa con situazioni e personaggi legati al mondo dei bambini (declinate in versione horror ndr).

In Messico il film Winnie the Pooh: Blood and Honey ha già guadagnato un milione di dollari, ed è stato annunciato anche il film sequel. Nella storia il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi inizieranno a commettere della atrocità contro altri esseri umani.

Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto sul lungometraggio e sulla storia:

Siccome gli amici di Christopher Robin dovranno badare da soli a sé stessi, diventeranno feroci, ritornando alle loro origini animali. Non saranno più figure addomesticate, saranno come un un orso vizioso ed un maiale a caccia di prede.

Ecco il trailer del film.