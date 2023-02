The Last of Us: il dietro le quinte della ricostruzione scenica del mondo in rovina

A cavallo tra videogioco e serial tv, i realizzatori di The Last of Us ci raccontano come hanno immaginato e ricreato il mondo postapocalittico della serie.

The Last of Us introduce i giocatori in un mondo post-pandemico pieno di umani e Infetti che cercano di resistere e sopravvivere. Con l’intenzione di mostrare questo mondo attraverso gli occhi di Joel ed Ellie, in questa nuova featurette ufficiale i membri del team di Naughty Dog discutono il loro approccio per rivelare lo stato di questo mondo e dei suoi abitanti, principalmente attraverso la lente dei luoghi iconici di The Last of Us, la QZ di Boston e la “città di Bill”.

I membri del team di Naughty Dog discutono degli approcci artistici, di animazione e creativi per la costruzione e la definizione di questi spazi, di cosa significano per l’esperienza di gioco e altro ancora. Inoltre, i membri del team creativo e del cast di The Last of Us on HBO discutono dell’adattamento di The Last of Us in live-action, compresa la sua fedeltà al gioco originale, e di come lo show televisivo offra nuovi spunti per i personaggi e i luoghi di The Last of Us.

Mentre lo stavamo creando ci siamo dati questa regola: tutto deve vedersi o dalla prospettiva di Joel o da quella di Ellie, e basta, perché vogliamo farvi passare molto tempo con loro passando di luogo in luogo in tempo reale e diventando loro.

afferma Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog.

In The Last of Us, quando la natura prende di nuovo il controllo della società, abbiamo provato a mettere in evidenza la bellezza della luce naturale e il suo tono e atmosfera. Quando mostriamo la Zona di Quarantena, togliamo tutte le piante. Togliamo tutta la vita naturale. Non vedrete molti alberi nella Zona di Quarantena, non vedrete molta erba. Tutto è molto sterile, artificiale, e si può vedere la miseria di quello che sta accadendo nella Zona di Quarantena.

aggiunge Erick Pangilinan, il direttore artistico di Naughty Dog.

La Zona di Quarantena di Boston è molto opprimente e vogliamo esprimerlo direttamente con tutto ciò che vedete. Non appena uscite nelle strade, vedete uomini con armi da fuoco e recinzioni ovunque che vi costringono a camminare solo dove vuole il governo.

spiega Bryant Wilson, l’animatore cinematico capo.

Il team di Naughty Dog, sia per il debutto originale di The Last of Us nel 2013 sia per il remake di The Last of Us Part I, ha dovuto tenere in considerazione come le prime impressioni potevano comunicare immediatamente il tono e l’atmosfera della Zona di Quarantena di Boston e, di conseguenza, lo stile di vita affrontato da così tanti sopravvissuti. La visione del mondo, tramite gli occhi dei protagonisti, è molto interessante, ma realizzata in maniera leggermente diversa tra il videogioco e la serie tv.

Quella prima strada [nella Zona di Quarantena] fa molto per creare il mondo in cui siamo. Le persone che vengono trascinate fuori di casa e costrette a fare un test per vedere se sono infette. Quando giocate a questa parte, vi viene data l’opzione di sedervi a osservare o semplicemente di continuare a camminare. Non siete costretti a guardare, ed è fatto apposta. È una realtà di questo mondo.

conclude Wilson.

Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

