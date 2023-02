Hogwarts Legacy: ecco il controller DualSense di PS5 a tema

PlayStation ha svelato che presto arriverà un nuovo controller Dualsense per PS5 a tema Hogwarts Legacy. Il Dualsense sarà disponibile tramite PlayStation Direct dal 10 febbraio in esclusiva nel Regno Unito e negli USA. Pare quindi che non arriverà in Italia.

🪄 Revelio Controller 🪄 Avalanche Software reveal the limited edition #HogwartsLegacy DualSense controller. In the UK it will be available to buy via https://t.co/T8YqRO2zB8 on Friday, February 10 – aka tomorrow – from 10AM GMT. (While supplies last) https://t.co/mSjxizYlqs pic.twitter.com/Xme8KsgfPZ — PlayStation UK (@PlayStationUK) February 9, 2023

Il design del controller combina la magia con gli elementi decorativi del periodo vittoriano. Il controller presenta una disegno dorato della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts sopra il touchpad del DualSense di PS5. Sui lati, invece, vi sono alcuni “turbini di magia antica” anch’essi in color oro.

Fin dall’inizio, abbiamo avuto una visione di un’estetica semplice, pulita e sofisticata. Abbiamo provato diversi colori come il bianco, il blu e l’acqua, ma alla fine abbiamo scelto il nero opaco come colore principale per il controller perché suggerisce quelli che sono i temi più oscuri che i giocatori affronteranno nel gioco. È stato un processo emozionante e divertente portare un pezzo del mondo virtuale di Hogwarts Legacy nel mondo fisico reale e interattivo del controller – spiegano gli sviluppatori- Non vediamo l’ora che i giocatori ci mettano le mani sopra e si immergano completamente nel gioco. In Avalanche, la nostra passione per il mondo dei maghi si riversa in tutto ciò che facciamo, sia che si tratti di offrire ai fan un’autentica esperienza videoludica del mondo dei maghi, sia che si tratti di creare un controller personalizzato con cui giocarci. Ci auguriamo che i fan amino il controller DualSense in edizione limitata Hogwarts Legacy tanto quanto noi.”

Hogwarts Legacy sarà disponibile da domani,10 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

