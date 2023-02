La legge di Lidia Poët: il trailer del crime drama di Netflix in uscita il 15 febbraio

Netflix Italia ha diffuso il trailer ufficiale di La legge di Lidia Poët, la serie TV crime drama che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 15 febbraio. La protagonista del progetto è Matilda De Angelis. La storia raccontata è quella della prima avvocatessa della storia d’Italia.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione di Netflix:

La legge di Lidia Poët è ispirato ad una storia vera: quella della prima avvocata d’Italia, delle ingiustizie quotidiane per cui ha lottato, della sua agguerrita difesa degli innocenti, degli studi e le indagini per scoprire la verità e della rivoluzione che è avvenuta nel mondo della giurisprudenza grazie a lei. Guarda la sua storia dal 15 febbraio solo su Netflix.

La vera Lidia Poët è stata la prima donna a entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia, ed ha iniziato nel 1883 ad esercitare la professione, subendo però una revoca dell’iscrizione che si risolse con un provvedimento nazionale solo ne 1919. Lidia Poët fu attivista sia per quanto riguarda l’attuale diritto penitenziario, che sulle campagne femministe, considerando la sua partecipazione al Consiglio nazionale delle Donne in Italia.

