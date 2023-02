Daredevil: Born Again – Vincent D’Onofrio promette una serie sorprendente

Attraverso Twitter l’interprete Vincent D’Onofrio ha parlato del progetto Daredevil: Born Again, rivelando che sarà una serie TV ricca di sorprese, e capace di portare al pubblico qualcosa di completamente nuovo, su una linea diversa rispetto alle tre stagioni già viste su Netflix.

Ecco le parole di Vincent D’Onofrio:

Sarà un qualcosa di davvero forte, e molto diversa rispetto allo show di Netflix, che è stato comunque un qualcosa di fantastico. Vi sorprenderemo, e vi assicuro che sarà fortissima.

Ricordiamo che Daredevil: Born Again consisterà in 18 episodi, e sarà una serie televisiva che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+, e avrà come protagonisti Chiarlie Cox e Vincent D’Onofrio. A sviluppare il telefilm su Daredevil ci saranno Matt Corman e Chris Ord.

Sulla serie TV l’interprete Charlie Cox ha dichiarato:

Sono incuriosito dal fatto che siano stati programmati 18 episodi, e vorrei perciò capire cosa ha portato a questa decisione. Credo che ci saranno degli elementi da serie procedural, e scenderemo in profondità all’interno dell’attività di avvocato di Matt Murdock. Se tutto questo verrà sviluppato nella maniera più corretta ci sarà molto di cui interessarsi, anche perché così non sarà tutto concentrato sul Daredevil supereroe, e quei momenti lì saranno una presenza di maggiore valore.

Il Daredevil di Charlie Cox comparirà anche nella serie Echo, e l’interprete farà da doppiatore nella serie animata Spider-Man: Freshman Year.

Daredevil: Born Again sarà ambientato durante il blip?

Si ipotizza che Daredevil Born Again possa essere ambientato durante il blip dell’universo narrativo Marvel. L’ipotesi formulata prevedrebbe il fatto che, con la popolazione mondiale dimezzata, e con la scomparsa di molti supereroi, quel periodo possa essere stato utile per far emergere nuovi eroi e vigilanti. In questo modo l’introduzione di Daredevil (e magari anche degli altri eroi Marvel-Netflix) potrebbe avere una costruzione più sensata e lineare nell’MCU. Chiaramente si tratta di ipotesi e suggestioni. Vedremo se la produzione avvalorerà queste idee.