Apple intensifica i test dei pagamenti a rate: Apple Pay Later debutterà tra un mese?

Apple come Amazon e PayPal: il servizio 'Apple Pay Later' è in fase di test, da qualche giorno i dipendenti degli Apple Store possono partecipare alla beta.

Da ormai diverso tempo, Apple sta lavorando al rilascio di un nuovo servizio finanziario. Presto verrà introdotta la funzione ‘Buy now, Pay later‘ all’interno di Apple Pay. Funzionerà in modo simile a servizi che, anche in Italia, hanno ormai preso piede, come Klarna, o la possibilità di dividere le spese in tre rate a tasso zero offerta da PayPal e Amazon.

Apple sta già testando il servizio internamente, grazie alla partecipazione di alcuni dipendenti ad un programma in beta. Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe esteso la funzione Buy now, pay later a migliaia di dipendenti della sua rete di negozi retail Apple Store. Si tratta ancora di un test chiuso, ma la platea di tester in questo caso è molto più ampia, il che fa presupporre che il debutto del servizio, almeno negli USA, possa essere imminente.

L’offerta, chiamata Apple Pay Later, consente ai clienti di suddividere il pagamento per gli acquisti in diverse rate a tasso zero. La società aveva già lanciato un test interno rivolto esclusivamente ai dipendenti. L’offerta proietterà Apple in un nuovo mercato finanziario in rapida crescita. Il progetto, ad ogni modo, ha già subito diversi intoppi.

Il servizio era stato annunciato per la prima volta lo scorso giugno e doveva essere rilasciato a settembre come parte di iOS 16. Invece, è stato ritardato fino al 2023 a causa di alcune imprecisate sfide tecniche.

La società ha utilizzato una strategia di lancio simile con alcuni prodotti finanziari precedenti. Nel 2019, Apple aveva offerta la sua carta di credito Apple Card ai dipendenti degli Apple Store, il debutto ufficiale per il pubblico è arrivato solamente un mese dopo. Anche per questo motivo, in molti sospettano che l’opzione Apple Buy Now, Pay Later potrebbe arrivare tra marzo e aprile. Non ci stupirebbe se, almeno inizialmente, il servizio venisse offerto esclusivamente in Nord America e in alcuni altri mercati selezionati.