The Consultant: trailer e poster italiani della serie thriller con Christoph Waltz

Prime Video Italia svela oggi il trailer italiano e il poster localizzato della serie The Consultant, con protagonista Christoph Waltz: tutti gli otto episodi della serie debutteranno il 24 febbraio, in esclusiva sulla piattaforma streaming, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

I personaggi e la storia di questa nuova emozionante serie, basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, si sviluppano in modi nuovi e inaspettati. The Consultant combina il genere thriller e la commedia ed esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti).

Il creatore, showrunner e produttore esecutivo Tony Basgallop è affiancato dall’executive producer e regista del pilot Matt Shakman, e dagli executive producer Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, insieme al produttore Kai Dolbashian. The Consultant è prodotta da MGM Television e Amazon Studios.

Sinossi:

Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

