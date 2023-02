Meteo: arriva il gelo in pianura, allerta neve

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) prevede che oggi e domani al Nord ci saranno accumuli significativi di neve su alcune aree della Lombardia, del ponente ligure, dell’appennino emiliano-romagnolo e del Cuneese, che potranno arrivare anche a quote pianeggianti. Questi accumuli di neve dovrebbero poi diminuire rapidamente, lasciando spazio a schiarite sempre più estese. Il resto del nord della nazione dovrebbe essere sereno, anche se le temperature crolleranno anche in pianura.

Al centro e in Sardegna, molte nubi dovrebbero essere associate a precipitazioni sparse e nevose sopra i 700-800 metri. Le nevicate dovrebbero diventare più isolate durante il pomeriggio e limitati solo ai versanti orientali e settentrionali dell’isola. Nelle Marche e in Abruzzo ci sarà una nuvolosità parziale, con occasionali nevicate sulle aree interne dell’Abruzzo, anche a quote collinari. Altrove il tempo sarà soleggiato, con solo occasionali nuvole sulle aree appenniniche.

Al Sud e in Sicilia, ci saranno poche nuvole sulle coste del Tirreno e del Calabria meridionale Ionico. Nel resto delle regioni ci sarà una nuvolosità irregolare, a volte più densa e accompagnata da deboli piogge e occasionali nevicate oltre i 700-800 metri nelle zone appenniniche e interne delle regioni peninsulari.

Nelle aree del Nord-Ovest, alpi orientali ed Emilia-Romagna, le temperature massime diminuiranno, mentre in altre parti del Paese resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente. I venti saranno deboli o moderati nel Centro-Sud peninsulare, in Sicilia e lungo le coste adriatiche del nord, con raffiche temporanee di burrasca lungo le coste di Puglia e Calabria ionica. In Sardegna, invece, i venti saranno forti e da ovest, con alte mareggiate lungo le coste esposte. I mari saranno agitati nella zona del mare e canale di Sardegna e nella parte ovest del mar Ligure, ma quest’ultimo si attenuerà. Gli altri mari saranno molto mossi, con un calo dell’onda in alcune parti dell’Adriatico, del Tirreno settentrionale e orientale e del mar Ligure orientale.