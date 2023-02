Btp Italia: nuova emissione del titolo di Stato

La 19ª edizione del Btp Italia, un titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori e legato all’inflazione, sarà in vendita dal 6 al 9 marzo. Il nuovo Btp Italia è parte integrante della nuova strategia governativa per riportare una crescente quota di debito pubblico nelle borse degli investitori italiani e avrà una durata di 5 anni. Chi acquisterà il titolo durante l’asta e lo manterrà nel proprio portafoglio fino alla scadenza, riceverà il solito premio dell’otto per mille.

La breve durata e il breve intervallo tra questa emissione e l’ultima sono dovuti a una situazione di mercato favorevole per il Btp Italia, a causa di un’inflazione ancora in atto che ne aumenta l’appeal e tassi di interesse non troppo dannosi per le finanze pubbliche. Il BTP Italia potrà essere acquistato tramite i normali canali, presso un istituto di titoli dove si ha un conto, senza alcun costo di commissione. I tassi minimi garantiti verranno annunciati venerdì 3 marzo.

In ogni caso, la vendita del titolo avverrà in due fasi: la prima dal lunedì 6 al mercoledì 8 marzo, a meno di una chiusura anticipata, e sarà riservata solo ai singoli risparmiatori e simili (chiamato il mercato al dettaglio). La seconda fase avrà luogo la mattina del 9 marzo e sarà destinata solo agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti verranno annunciati venerdì 3 marzo.