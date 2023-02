A Quiet Place: Day One – Iniziate le riprese del film

Sono iniziate le riprese di A Quiet Place: Day One, il nuovo lungometraggio del franchise che vedrà il ritorno dell’universo narrativo creato da John Krasinski. Lo stesso interprete e regista ha postato alcune immagini su Twitter dal set.

Ecco le prime immagini A Quiet Place: Day One provenienti direttamente dal set.

Requisite photo of slate on day 1… this time with a twist! So honored to be there day 1 of @AQuietPlace DAY ONE with the maestro @MichaelSarnoski and legendary @Lupita_Nyongo Cannot wait to see what magic they conjure in this one! pic.twitter.com/vHTglpgZL2

— John Krasinski (@johnkrasinski) February 6, 2023