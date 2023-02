The Last Of Us, la recensione del quarto episodio

Dopo il commovente terzo episodio torniamo del ben mezzo dell’apocalisse! Finalmente dal 16 gennaio su Sky e Now Tv potete trovare disponibile, in contemporanea con l’uscita su HBO Max, il primo episodio dell’attesissima serie tv The Last Of Us. The Last Of Us è la nuova serie firmata HBO tratta dal famoso video gioco della Naughty Dog, casa di produzione che è stata coinvolta nel processo creativo dello show televisivo in tutto e per tutto. Già dal primo episodio vi sembrerà di essere stati catapultati in una nuova missione di Joel ed Ellie ma non sarà così. Al momento attuale sono già usciti in lingua originale i primi quattro episodi dello show. Da oggi è anche disponibile, sempre su Sky e Now il terzo capitolo della serie doppiato in italiano. Come sempre, Sky per consentire ai suoi abbonati di visionare il prodotto in contemporanea con l’uscita statunitense lo rende immediatamente disponibile con i sottotitoli in italiano, dovrete attendere una settimana per la versione doppiata nella lingua nostrana. Se il primo capitolo di The Last Of Us era una splendida introduzione della storia, con il secondo la serie ci catapulta nel vivo dell’azione e nel cuore della realtà post-apocalittica; col il terzo facciamo un piacevole passo indietro e ci allontaniamo dalla storia principale con il quarto si torna ciò piedi per terra. Avevamo quasi lasciato Joel ed Ellie per con Billy e Frank ed è stato doloroso per molteplici fattori: in primis perchè stavamo iniziando ad affezionarci ai protagonisti, in secondo luogo perchè la storia d’amore di Billy e Frank ci ha sicuramente toccato profondamente. Con l’episodio numero 4, Please Hold My Hand, ritorniamo nel vivo della pandemia. È un capitolo decisamente adrenalinico e ricco d’azione. In Please Hold My Hand si crea il vero primo e forte legame tra Joel ed Ellie. Dopo questo capitolo sarà impossibile tornare indietro.

Please Hold My Hand, l’azione e relazioni si consolidano

Abbiamo appena lasciato un capitolo particolarmente emozionante. Nessuno può contestare il fatto che il capitolo numero tre della prima stagione di The Last Of Us sia, per il momento, quello più toccante. Billy e Frank sono stati in grado di conquistare in nostri cuori in meno di un’ora di presenza su schermo. Con estrema semplicità la loro tragica storia d’amore ci ha parlato con forza e, sebbene non avremo più occasione di rivederli nel corso della serie, sarà difficile dimenticarli. Per non dire impossibile. The Last Of Us con l’episodio tre ha introdotto una delle sue importanti caratteristiche: la dedizione ai personaggi secondari. In Long Long Time avete compreso che a volte un personaggi secondario, se scritto bene, può eclissare il protagonista. Ho letto tanti commenti dei fan che definivano il terzo episodio il migliore della serie ed erano al tempo stesso stupiti per il fatto che non fosse dedicato ai due veri protagonisti dello show: Joel ed Ellie. Io non mi preoccuperei, entrambi avranno momenti molto importanti più avanti ed a mio avviso sono già iconici di per se, non hanno bisogno di episodi così intimisti per restare nei cuori degli spettatori. Tornando alla preoccupazione dei fan, ho letto tante persone che si sono anche lamentate circa il fatto che il terzo capitolo possa essere considerato un filler. Capisco il vostro punto di vista e vi comprendo. Sicuramente non avete tutti i torti ma al tempo stesso non è propriamente corretto definire Long Long Time un episodio filler. Apparentemente sembra non portare avanti la trama principale ma i relata lo fa eccome: ci racconta una parte della vita di Joel che ignoravamo e si collega magistralmente con il presente dei due protagonisti. Se avete prestato attenzione ai dialoghi avrete notato che è presente un netto richiamo alla scena in cui Ellie scopre il codice segreto di comunicazione della radio di Joel. In sostanza Long Long Time è sia una straordinaria storia isolata che un piccolo scorcio di vita passata.

Tornando in focus, il quarto capitolo della serie è un gradito ritorno alla origini ed al cuore della serie: azione, sopravvivenze e relazione padre-figlia. Joel ed Ellie proseguono il loro viaggio on the road grazie agli oggetti lasciati in eredità da Billy. Utilizzano la macchina dell’amico e fanno scorta di generi di prima necessità. Iniziano così la loro spedizione in macchina. Durante il viaggio avviene uno scambio di battute tra i due protagonisti che potrebbe essere già iconico. Ellie chiede al tutore se loro due adesso posso definirsi famiglia e la risposta di Joel vi lascerà sorpresi: “No, tu sei il carico.” Come immaginerete la risposta di Joel è una frase di circostanza fatta per non ammettere che in realtà i suoi sentimenti nei confronti di Ellie stanno cambiando. Ellie, non conosce ancora bene Joel per capire che la loro relazione è evoluta e così ci rimane male. Ovviamente noi spettatori, vedendo e osservando le vicende dall’esterno possiamo comprendere al meglio i vari momenti della loro storia. Come potrete immaginare il rapporto tra Joel ed Ellie è destinato ed evolversi, molto ma davvero molto. Già durante l’episodio capirete che il loro legame si consoliderà in maniera incredibile.

Il traffico di macchine e camion bloccati nel bel mezzo della strada impedisce ai due di proseguire sulla strada principale, così si dirigono nel centro di una città abitata. Da qui inizia l’avventura del capitolo. Joel ed Ellie vengono attaccati e la loro auto viene colpita da colpi di arma da fuoco. Sono costretti ad abbandonarla e difendersi. Joel è sotto attacco e sembra spacciato, solo Ellie può salvarlo. Così la ragazzina, che nell’episodio precedente aveva rubato una pistola dalla collezione di Billy, spara. Salva Joel ma compie anche il suo primo atto criminale destinato a segnarla per sempre. Joel così comprende che la ragazzina deve imparare a difendersi da sola e decide di addestrarla.

La cittadina in cui si sono ritrovati i nostri protagonisti è in subbuglio. Coloro che gestiscono la città in maniera militare stanno cercando un soggetto ben preciso e non si daranno pace finché non lo avranno trovato. SPOILER: non è Joel e non troveranno il loro obbiettivo entro l’episodio.

Solo Joel ed Ellie sul finire del capitolo vengono trovati dal ragazzo misterioso che tutti desiderano braccare.

Joel ed Ellie: come è cambiato il loro rapporto?

Siamo giunti a poco meno di metà stagione ed è arrivato il momento di tirare le somme della relazione tra i due protagonisti. So che molti avevano aspettative diverse riguardo alle scelte di casting per The Last Of Us ma personalmente non sono mai stata scettica in merito alle interpretazioni o all’attinenza rispetto al corrispettivo videoludico di Pedro Pascal e Bella Ramsey. Ormai Pascal è una garanzia. Non è più un volto noto ai pochi ed appassionati. Pedro Pascal dopo Game of Thrones ha lanciato la sua carriera ed ora grazie a The Mandalorian e The Last Of Us è tra gli attori più celebri degli ultimi anni. La non tanto piccola Bella Ramsey (vi ricordo che ha 19 anni e non 14) ha già dimostrato di avere le capacità per tenere testa a persone decisamente più grandi di lei in Game of Thrones ed in The Last Of Us porta avanti la sua missione. Bella Ramsey nel nuovo show HBO veste i panni di Ellie, la giovane ragazzina di 14 anni da proteggere perché portatrice di una nuova possibilità di vita. Ellie è stata morsa da un infetto ma è sopravvissuta. La ragazzina è immune all’infezione e nel suo sangue esiste una potenziale cura alla pandemia. Ellie è immune ma porta con se i segni dell’infezione che l’ha colpita, perciò nessuno deve sapere che, sebbene ora non sia infetta, è stata morsa. L’incontro tra Joel e Ellie non è dei più teneri e piacevoli, anzi. I due vengono riuniti per circostanze non per scelta. A Joel e Tess viene affidato il compito di portare in salvo la ragazzina e consegnare ad altri membri della FEDRA, l’organizzazione ribelle che la sta tenendo prigioniera allo scopo di trovare una cura alla pandemia. La situazione non è mai stata semplice ma diventa ancora più complicata quando coloro che l’avrebbero dovuta “ritirare” sono stati conteggiati e poi uccisi e Tess finisce con loro. Così la missione passa nelle uniche mani di Joel e diventa più una missione morale che una vera e propria avventura dietro ricompensa.

Le prime interazioni tra Joel e Ellie sono fredde e distaccate. Nessuno dei due si fida dell’altro. Joel è un uomo burbero che ha messo a tacere i sentimenti dopo troppa sofferenza subita in passato, ora pensa solo al tornaconto personale e alla sopravvivenza. Ellie si mostra più matura dell’età che ha, 14 anni, ma in fondo ha bisogno di sentirsi amata, protetta e spensierata. È irriverente, testarda e pronta all’avventura. Finge di non avere paura ma non ha mai vissuto nelle città aperte e non conosce le reali condizioni delle stesse. Regge bene la tensione ed è pronta a difendere Joel se si presentasse la necessità. Ama leggere e ridere, vorrebbe vivere come una ragazzina normale ma conosce la responsabilità che la affligge.

Il rapporto tra Joel ed Ellie è semplicemente perfetto. Durante i nove capitoli della prima stagione dello show HBO vi accorgerete che l’affetto tra i due protagonisti cresce pian piano. Da estranei a conoscenti e solo gradualmente Joel ed Ellie diventano amici. Solo dopo tante avventure, diverse chiacchiere e confidenze Ellie e Joel comprendono di volersi più bene di quanto avevano inizialmente programmato. Entrambi convinti di aver messo a tacere i loro sentimenti dovranno ricredersi. Il trope del found family è un’importante colonna portante della serie. Sia Joel che Ellie sono soli e senza saperlo cercano qualcuno da considerare casa ovunque siano. La famiglia è ciò che inconsapevolmente bramano, ciò di cui hanno bisogno per affrontare sfide che solo un mondo sterminato e sopraffatto dalla pandemia può generare. Il loro rapporto è credibile dal minuto uno del primo episodio fino all’ultimo. Nel primo capitolo The Last Of Us ci ha privato di Sarah la figlia biologica di Joel ma subito dopo ci ha regalato Ellie. Joel è bloccato dal timore di perdere di nuovo la bambina che ha tra le sue braccia. Sa che non è Sarah ma il mondo sembra ricordagli continuamente che potrebbe fare la stessa fine. Ancora nel questo episodio non siamo arrivati alla consolidazione della loro relazione ma un passo importante è stato compiuto. Benchè sappiano tutti che prima o poi Ellie finirà per considerare Joel il padre di cui ha bisogno e al tempo stesso Joel ritroverà in Ellie la figlia che tanto sogna, il piacere di scoprire pian piano come si evolve bene e in maniera credibile la loro relazione è impagabile. Gli sceneggiatori di The Last Of Us hanno fatto un lavoro di scrittura minuzioso, ricco di particolari e dettagli che non passano di certo inosservati e che fanno la differenza. Impossibile non empatizzare con entrambi i protagonisti. La loro storia è realmente emozionante e coinvolgete. Ottime le interpretazioni di Pedro Pascal e Bella Ramsey. I due attori hanno un’ottima chimica, si percepisce che la serenità e la fiducia reciproca regna anche al di fuori del set. Pedro Pascal ormai è il padre televisivo per eccellenza, dopo Baby Yoda ora è il padre adottivo persino di Ellie. Come dare torto ai responsabili dei casting che lo scelgono ormai sempre per questi ruoli. Il volto di Pascal trasmette sicurezza, quella sensazione che solo un padre è in grado di dimostrare ai propri figli. Bella Ramsey è un’ottima conferma. L’avevamo tutti amata nei panni di Lyanna Mormont in Game of Thrones, ora, sempre sotto le ali di mamma HBO, si dimostra un’interprete eclettica, convincente e in grado di reggere assieme a Pascal l’intera serie sulle proprie spalle. Si The Last Of Us sono Joel e Ellie.

The Last Of Us ecco i dettagli tecnici che dovete sapere

