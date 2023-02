Loki, The Mandalorian, Secret Invasion: nuovo footage in uno spot di Disney+

Un nuovo spot ufficiale per Disney+ (focalizzato sull’offerta in abbonamento negli States) presenta numerose scene inedite tratte da serie e film di prossima uscita. Tra queste ritroviamo Loki 2, The Mandalorian 3, Secret Invasion, Peter Pan & Wendy, insieme ad altre (come Tiny Beautiful Things, Great Expectations, Boston Strangler, The Great) che non sono ancora certe per il nostro paese, poiché Hulu, e quindi potrebbero arrivare più avanti o essere opzionate altrove, come The Great.

Ricordiamo che la terza stagione del serial spin-off di Star Wars con protagonista Pedro Pascal arriverà su Disney+ il 1° marzo. E le storie dalla “galassia lontana, lontana” di Star Wars continueranno non solo con la nuova stagione del mandaloriano, ma anche con la serie interamente dedicata a Ahsoka.

Da non dimenticare anche, tra i titoli già confermati per l’Italia, il ritorno all’Isola che non c’è di Peter Pan & Wendy. Tra le novità Marvel contiamo Secret Invasion (con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke) e Loki 2, naturalmente con Tom Hiddleston e Owen Wilson. Disney Pixar ci regalerà il nuovissimo American Born Chinese, Win or Lose e, inoltre, continuano le avventure del cane Dug di Up! in Dug Days Carl’s Date.

