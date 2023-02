L’iPhone Ultra si farà, ma non sostituirà il Pro Max e potrebbe uscire nel 2024

Tim Cook ha lasciato intendere che Apple sta lavorando ad un nuovo iPhone ancora più costoso. A differenza di quanto ipotizzato, non rimpiazzerà il Pro Max.

Durante l’ultima conferenza dedicata ai risultati finanziari dell’azienda, il CEO di Apple, Tim Cook, ha per la prima volta menzionato l’esistenza di una nuova linea di iPhone, inedita e con una fascia di prezzo superiore ai Pro, che secondo alcuni rumor potrebbe debuttare assieme alla quindicesima generazione, a settembre di quest’anno.

Le parole di Tim Cook sono state interpretate come un riferimento al fantomatico iPhone 15 Ultra, protagonista di numerosi rumor e analisi. Secondo Bloomberg, Cook avrebbe di fatto ammesso l’esistenza dell’iPhone Ultra, anche se le sue parole potrebbero smentire un’uscita nel 2023. Forse il nuovo brand verrà lanciato assieme agli iPhone 16, nel 2024.

Ad ogni modo, il dato interessante è un altro: il nuovo top di gamma potrebbe affiancare, e non uccidere, i due modelli Pro.

Ad ogni modo, il dato interessante è un altro: il nuovo top di gamma potrebbe affiancare, e non uccidere, i due modelli Pro. Ciò significa che nel 2024 Apple potrebbe vendere ben tre iPhone top di gamma: iPhone 16 Pro, 16 Pro Max e 16 Ultra.

Stando agli ultimi rumor, sembra che Apple stia pensando di differenziare ulteriormente la versione Pro e Pro Max di iPhone 15. Il modello Max potrebbe essere equipaggiato con una fotocamera a periscopio, oltre che con materiali e processori di fascia superiore. Fatto questo primo passo nel senso di una maggiore differenziazione trai due Pro, Apple si preparerà ad un azzardo ancora più grande, occupando una fascia di prezzo ancora più impegnativa con l’iPhone 16 Ultra, che a sua volta avrà un processore più potente, più RAM, una scocca in materiali premium (probabilmente il titanio) e un comparto fotografico superiore. Secondo Mark Gurman, il modello Ultra potrebbe completamente essere sprovvisto di un ingresso USB-C e si ricaricherà esclusivamente tramite MagSafe. Questo significa che i dati potranno essere trasmessi esclusivamente via Cloud (e buona fortuna ad esportare un video in 8K senza perdere un’intera giornata).

Cook ha sottolineato che anche se questo nuovo dispositivo avrà un prezzo perfino superiore a quelli a cui siamo già abituati, Apple sa bene che i modelli Pro e Pro Max continueranno ad essere molto richiesti, rendendo la scommessa molto meno rischiosa.