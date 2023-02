Il Nothing Phone (2) sarà un top di gamma (e conosciamo già molte cose)

Il sito specializzato MySmartPrice ha appreso alcuni dettagli sul prossimo smartphone Nothing. Non sarà un mid-range, ma un top di gamma.

Il lancio del Nothing Phone (2) è previsto per quest’anno in diversi mercati. Il CEO dell’azienda, Carl Pei, ha rivelato che il Phone (2) verrà lanciato anche negli Stati Uniti e che l’obiettivo chiave del dispositivo sarà quello di fornire un’esperienza software premium. Pei ha anche dichiarato che il Phone (2) sarà posizionato in una fascia più premium rispetto a quella del modello attualmente disponibile (un mid-range che ha lasciato delusi molti degli appassionati che si aspettavano un flagship killer).

Siamo ancora lontani dalla data di lancio. Nel frattempo, il sito specializzato MySmartPrice ha appreso alcuni dettagli sul prossimo smartphone Nothing, tra cui il numero del modello.

Il sito cita un informatore anonimo, che avrebbe rivelato che il Nothing Phone (2) è noto internamente con il numero di modello A065. L’informatore ha anche ipotizzato la data di lancio e alcune altre specifiche del dispositivo.

Il prossimo smartphone Nothing sarà finalmente uno smartphone premium. La fonte rivela che il dispositivo avrà il numero di modello A065 e che offrirà un’esperienza da flagship. È probabile che il dispositivo sia dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 non ancora annunciato. Al momento, non è noto quale processore verrà utilizzato per il prossimo flagship Nothing.

Al momento, non è noto quale processore verrà utilizzato per il prossimo flagship Nothing. Probabilmente uno Snadragon 8 non ancora annunciato (forse il Gen 2+?)

Offrirà almeno 12 GB di RAM. Il telefono supporterà anche la RAM virtuale, che verrà prestata dai 256 GB di storage interno. Ci sarà anche una batteria da 5000mAh, rispetto alla batteria da 4500mAh del primo smartphone Nothing.

Inoltre, ci si aspetta la presenza di un display AMOLED. Il display avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz variabile, a seconda delle esigenze.

Infine, il dispositivo il lancio a livello globale dello smartphone è previsto per terzo trimestre del 2023. La data esatta o il mese di lancio non sono ancora stati svelati.

Il Nothing Phone (2): ecco tutti gli altri dispositivi che potrebbero uscire: