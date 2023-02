Dragon Age: Dreadwolf, trapela online un video di gameplay e primi dettagli

Trapela online il primo video di gameplay di Dragon Age: Dreadwolf con immagini e dettagli sul gioco. A condividere il filmato è stato l’utente Reddit u/revanchisto, che ha anche fornito alcune informazioni sul gioco in un post. Il materiale condiviso, che potete visualizzare a questo indirizzo, non è particolarmente sostanzioso, ma fa sicuramente effetto poiché è la prima volta che il gioco si mostra in azione.

Il filmato, afferma il leaker, è tratto da un video ben più esteso di circa 20 minuti registrato su una versione Alpha del gioco, con molti dettagli mancanti e modelli provvisori. L’autore del leak ha preferito non condividerlo della sua interezza, in compenso, però, ne ha descritto i contenuti.

Il gameplay è ambientato in un dungeon di Weisshaupt, il quartier generale dei Gray Warden. Il personaggio è un cavaliere elfico armato di spada e scudo con al seguito a due membri del party, un altro cavaliere e una nana ladra. I tre personaggi proseguono sconfiggendo numerosi Darkspawn per poi raggiungere la Libreria, dove trovano ad attenderli un possente drago. Il video si conclude durante quest’ultimo scontro.

Dal filmato e dai dettagli condivisi dal leaker emergono nuove informazioni: il personaggio può saltare ed utilizzare in combattimento una serie di combo ed abilità. In aggiunta può anche riempire una barra che gli consente di utilizzare una mossa speciale. L’interfaccia utente appare per ora molto simile a quella di Dragon Age: Inquisition, ma trattandosi di una versione Alpha potrebbe anche cambiare in futuro. Infine, il giocatore non può controllare direttamente gli altri membri del party, ma solo fornire loro indicazioni su come comportarsi in combattimento. Nella versione finale, però, dovrebbe essere possibile ordinare ai compagnia di utilizzare certe abilità.

Vi ricordiamo che Dragon Age: Dreadwolf sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco resta ancora privo di una data d’uscita.