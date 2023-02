Super Mario Bros. Il Film: ecco il poster del lungometraggio in uscita ad aprile

Online è stato diffuso il poster ufficiale di Super Mario Bros. Il Film, con Nintendo e Illumination che continuano l’attività di promozione del lungometraggio in vista della distribuzione nelle sale cinematografiche di aprile.

Ecco il poster di Super Mario Bros. Il Film.

Check out the official poster for The Super Mario Bros. Movie! We're getting closer to the release, look forward to it in theaters soon! #SuperMarioMovie pic.twitter.com/7cFresSBmo

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 3, 2023