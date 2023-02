Melinda Dillon: morta la protagonista di Incontri Ravvicinati del terzo Tipo

All’età di 83 anni si è spenta Melinda Dillon, si tratta della storica protagonista di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, per cui ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar. La Dillon è conosciuta anche per aver partecipato ad A Christmas Story.

Melinda Dillon è scomparsa il 9 gennaio a Los Angeles, ma la notizia della sua morte è stata riportata da poco da Neptune Society. L’interprete lascia il figlio Richard Libertini Jr. Nata ad Hope nel 1939 la Dillon ha passato quattro anni in Germania prima di ritornare negli Stati Uniti per diplomarsi presso la Art Institute of Chicago’s Goodman School of Drama. Nella vita privata è stata sposata con Richard Libertini, da cui ha divorziato nel 1978.

Melinda Dillon ha ottenuto due candidature ai premi Oscar durante la sua carriera: la prima per Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (1978), e la seconda per Diritto di Cronaca (1981) di Sydney Pollack. In entrambi i casi si è tratta di una candidatura per migliore attrice non protagonista.

Oltre ad A Christmas Story – Una Storia di Natale, la Dillon ha partecipato anche alla commedia Bigfoot e i suoi amici ed al Capitan America del 1990. Tra le sue ultime partecipazioni ricordiamo Magnolia del 1999.

Ecco una scena da Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo con Melinda Dillon protagonista.