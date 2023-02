Il Gladiatore 2: ecco la data d’uscita del film sequel

Dopo che Russell Crowe ha rivelato alcuni dettagli sulla trama de Il Gladiatore 2, è stata comunicata la data d’uscita nelle sale cinematografiche del film sequel: il nuovo lungometraggio sarà distribuito il 22 novembre 2024.

Ricordiamo che il protagonista de Il Gladiatore 2 sarà Paul Mescal. Il giovane attore, divenuto noto al grande pubblico con Normal People, sarebbe infatti attualmente la prima scelta di Scott per il ruolo di Lucio, figlio di Lucilla e nipote dell’imperatore Commodo. Russell Crowe ha rivelato su Il Gladiatore 2:

Qualche tempo fa ho cenato con Ridley Scott ed abbiamo discusso del progetto. So più o meno che forma prenderà la storia. Se ricordate bene c’è un ragazzino che vorrebbe battere il gladiatore, in quella scena che porta al discorso ‘il mio nome è…’. Ora quel ragazzino è cresciuto ed è diventato imperatore. Non so cosa succede dopo, ma l’idea sarebbe questa. Perciò il nuovo film non sarà un remake, e neanche un sequel diretto. Non è una storia che parte dal giorno dopo in cui si è concluso Il Gladiatore, saranno passati circa 30 anni.