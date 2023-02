Bollette luce: cambiare fornitore in un giorno

Il consumatore può cambiare fornitore di energia elettrica in 24 ore risparmiando sulle bollette della luce. Novità importanti per i consumatori in arrivo.

Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, sta studiando il modo per poter consentire al consumatore di cambiare fornitore di energia elettrica. Non solo, ma di farlo in sole 24 ore! Il tutto potrebbe essere attivo dal 2026. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di passare dal vecchio al nuovo fornitore di energia elettrica, senza attendere gli attuali due mesi di tempo.

Un grosso favore al consumatore con un incentivo al concetto di libero mercato. Un solo giorno per il passaggio al nuovo fornitore! I cittadini avranno modo di poter cogliere le offerte dei competitor. Gli altri fornitori avranno un incentivo aggiuntivo per la proposta di tariffe più “attraenti”. Il vantaggio tratto dal nuovo piano è quello di ridurre i tempi di passaggio. Infatti, dover attendere uno o due mesi scoraggia coloro che intendono cambiare compagnia per risparmiare sulla luce.

Nel documento Arera lungo venti pagine ci sono quattro sezioni diverse. Ci sono dettagli sullo switching, intanto l’Arera punta sull’innovazione tecnologica. Quest’ultima dovrebbe rendere possibile il passaggio di 24 ore indipendentemente dal giorno scelto dall’utente per il cambio. Lo switching sarà gratuito, come lo è oggi. Bisognerà aspettare il 2026, anche se Arera sta facendo il possibile per rendere tutto disponibile già fin dal 2025.