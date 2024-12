Una ricerca condotta dalla University of Prince Edward Island ha dato di risultati sorprendenti. Le coste stanno affrontando crescenti minacce per via dell’accelerazione del cambiamento climatico. I ricercatori in questione, hanno avvertito che il riscaldamento delle acque, l’acidificazione degli oceani, l’innalzamento del livello del mare e le precipitazioni irregolari stanno spingendo gli ecosistemi costieri verso dei cambiamenti irreversibili.

È emerso che le barriere coralline e le zone umide, habitat critici come le mangrovie sono a rischio di rapido declino. Ed ancora, è anche emerso che le ondate di calore, i cambiamenti nei modelli delle tempeste ed i flussi fluviali alterati stanno portando gli ecosistemi sull’orlo del baratro, andando a minacciare la stabilità ed anche l’identità. Con il riscaldamento dei mari, l’equilibrio naturale ha iniziato a vacillare.

Habitat costieri in pericolo a causa del cambiamento climatico

Da recenti studi è emerso come gli habitat chiave stanno purtroppo cambiando in modo che gli scienziati non avrebbero mai previsto. Questo studio ha sollevato delle preoccupazioni. Più si alzano i livelli del mare, più le aree basse si allagano e le zone umide costiere si restringono. Gli scienziati sono concordi nel dichiarare che senza significative riduzioni delle emissioni, l’innalzamento del livello del mare potrebbe accelerare ulteriormente, portando gli esperti a prendere delle precauzioni per proteggere le coste.

Nel contempo, gli oceani assorbono anidride carbonica, diventando in questo modo più acidi e rendendo più difficile la crescita di molluschi, corali e plancton. “Se non si frena il cambiamento climatico globale, alcuni degli habitat costieri più produttivi del mondo potrebbero subire una trasformazione irreversibile“. Questo quanto dichiarato da Pew Charitable Trusts.

A peggiorare i problemi climatici purtroppo, ci sarebbero lo sviluppo costiero, il deflusso e la pesca. Come fermare tutto questo? Arrestare le emissioni di gas serra potrebbe essere una soluzione, così come ridurre lo stress locale, il deflusso e le costruzioni distruttive.