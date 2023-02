Vivere di rendita: come fare?

Il sogno degli italiani è vivere di rendita senza dover più lavorare. Ecco qual è il capitale necessario per poter riuscirci e cosa c’è realmente da sapere.

Non dover più andare a lavoro e vivere di rendita è il sogno di tutti, anche di noi italiani. Non si dovrebbe più preoccupare dei soldi, visto che chi vive di rendita dispone di tanto denaro. La rendita infatti è un surplus economico che fa sì che l’individuo possa decidere di smettere di lavorare. Tutto ciò può avvenire con la vendita di prodotti e servizi che consentono una rendita passiva. L’incasso di quest’ultima consente di fronteggiare tutte le spese.

C’è chi è fortunato e riceve una cospicua eredità che gli permette di vivere di rendita. Tutti però se lavorano sodo possono raggiungere questa opportunità con sacrifici iniziali. Vivere di rendita è un obiettivo a lungo termine e ci vuole tempo per raggiungerlo. Una pianificazione delle azioni al fine di ottenere delle entrate passive sufficienti a garantire lo stile di vita desiderato.

Vivere di rendita è possibile con diverse somme. C’è chi ci riesce con 30mila euro e altri con un extra di 100 mila o 200 mila euro. Tutto cambia dall’obiettivo della persona. C’è chi desidera fare una vita di estremo lusso. Chi si accontenta invece di coprire tutte le spese con una rendita passiva e qualche sfizio ogni tanto. Per fare un calcolo approssimativo basta moltiplicare cosa si guadagna al mese per 12, i mesi dell’anno. Così si può vedere la cifra annuale necessaria per vivere di rendita.