Star Wars: Visions 2 – Ecco la data d’uscita della seconda stagione su Disney+

Da poco è stata annunciata la data di distribuzione sulla piattaforma streaming Disney+ di Star Wars: Visions volume 2, e si tratta di un giorno molto particolare per gli appassionati di Guerre Stellari, considerando che stiamo parlando del 4 maggio, lo Star Wars Day.

James Waugh di Lucasfilm ha dichiarato:

Nel 2021 è uscita la prima stagione di Star Wars: Visions. Gli studio che hanno creato i nove corti sono Kamikaze Douga – “Il duello”; Geno Studio (Twin Engine) – “Lop and Ochō”; Studio Colorido (Twin Engine) – “Tatooine Rhapsody”; TRIGGER – “I gemelli” e “Il vecchio”; Kinema Citrus – “La sposa del villaggio”; Science Saru – “Akakiri” e “T0-B1”; e Production I.G. – “Il nono Jedi.”

Sempre James Waugh aveva dichiarato sula prima stagione:

Lucasfilm sta collaborando con sette dei più talentuosi studi di anime in Giappone per portare la loro firma stilistica e la loro visione unica della galassia di Star Wars in questa nuova serie. Le loro storie mostrano l’intero spettro della narrazione audace dell’animazione giapponese. Ogni episodio è raccontato con una freschezza e una voce che ampliano la nostra comprensione di ciò che può essere una storia di Star Wars, e celebra una galassia che è stata fonte di ispirazione per così tanti narratori visionari.