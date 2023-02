La tua GPU Nvidia fa i capricci? Potrebbe essere colpa di Discord

Il problema impedisce alle GPU di raggiungere la massima velocità di cui dispongono quando il programma è in esecuzione. In attesa di una patch, ecco come risolvere.

Discord, il popolare servizio di chat vocale per videogiocatori (e non solo), sta attualmente affrontando un problema che penalizza in modo significativo le schede grafiche NVIDIA più recenti. Dopo un recente aggiornamento, alcune schede grafiche, soprattutto quelle che utilizzano la memoria GDDR6, hanno subito un drastico calo di performance durante l’utilizzo di Discord. Questo ha causato ingenti rallentamenti al sistema per gli utenti.

Il problema di fatto impedisce alle GPU di raggiungere la massima velocità di cui dispongono quando il programma è in esecuzione. Non è un problema da poco, contando che Discord (che pure oggi ospita una gamma di community molto eterogenea) si rivolge soprattutto ai videogiocatori, che lo utilizzano per comunicare tra di loro in tutti quei videogiochi che non hanno un buon sistema di chat in-game. NVIDIA ha già annunciato di essere a conoscenza del problema e ha promesso che nel giro di poco tempo verrà rilasciato una patch per risolvere la situazione.

In realtà, gli utenti possono già neutralizzare il problema e “liberare” le GPU con un espediente piuttosto semplice. In attesa della patch promossa da NVIDIA, gli utenti non dovranno fare altro che accedere alle impostazioni di Discord e disabilitare la funzione “accelerazione hardware”. Discord potrebbe andare un po’ peggio, ma in compenso la vostra GPU potrà nuovamente sfruttare il suo pieno potenziale.