Inquinamento luminoso: le stelle saranno visibili in futuro?

Un nuovo studio ha dichiarato che l’inquinamento luminoso sta aumentando a vista d’occhio. Pare che questo fenomeno prosegua così rapidamente, tanto che le stelle sono visibili sempre meno. Forse un giorno non molto lontano le future generazioni non riusciranno più a vedere le stelle.

Analizzando decine di migliaia di osservazioni gli autori del lavoro hanno scoperto che le stelle meno luminose sono ormai nascoste a causa dell’aumento del 10% dell’inquinamento luminoso dovuto all’illuminazione artificiale. Con i satelliti che abbiamo oggi a disposizione è difficile quantificare l’aumento dell’inquinamento luminoso perché i loro rivelatori non sono sensibili alla luce blu dei led che ormai stanno sostituendo tutte le altre fonti di illuminazione: sarebbe quindi opportuno avere satelliti più avanzati e sensibili alla luce visibile in diverse frequenze. Solo in questo modo si potrà comprendere meglio il problema e provare a mitigarlo, soprattutto per i suoi effetti negativi sia in termini culturali che ecologici e di salute.