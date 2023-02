Droni: una funzione per la ricerca dei dispersi

La Flyhound Corporation, a New York, è l’azienda che ha ideato una grande miglioria sui droni. Il dispositivo sarebbe capace di localizzare una persona dispersa in 30 minuti. Un modulo montabile sui droni che con segnali radio riesce nella funzione di ricerca dispersi. Questa è soltanto una delle molteplici abilità dei droni.

La nuova funzione ha il vantaggio di operare anche senza un segnale di rete cellulare attivo. Le zone remote, isolate, disastrate saranno avvantaggiate. Un’altra geniale creazione merito della versatilità di questi ingegnosi strumenti tecnologici all’avanguardia. La funzione di ricerca dispersi dell’azienda è oggi compatibile con i droni DJI Phantom e Matrice, anche con Phy Sci Instant Eye e Yuneec Typhoon. In futuro riguarderà anche modelli Skydio, BRINC e Parrot.

Insomma, una fetta davvero cospicua di droni potrebbe diventare strumento assoluto per i soccorritori. Un vantaggio che va a beneficio dell’intera comunità. Un altro grande obiettivo raggiunto per il mondo dei droni. Un ausilio per le forze dell’ordine e i soccorritori. Un servizio fondamentale per la comunità che permette di salvare vite umane reperendole solo in mezz’ora di tempo. Il sistema funziona triangolando i segnali cellulari dei dispositivi mobili che, in genere, ognuno di noi porta con sé. Ormai l’umanità sembra non poter più fare a meno dei droni!