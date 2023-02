Droni: nuove regole approvate dall’Europa che battezza U-Space

Da aprile le misure per il controllo e la gestione in sicurezza del traffico aereo fino a 120 metri di altezza.

Avviato l’U-Space package, il pacchetto di regole per la navigazione aerea avanzata relativa a droni e velivoli leggeri. Si tratta di mezzi volanti a bassissima quota in uno spazio aereo detto U-Space. Quest’ultimo riguarda altezze fino a 120 metri consentendo voli in sicurezza con un controllo stretto del traffico aereo di questo tipo di velivoli. Il nuovo pacchetto di regole entrerà in vigore ad aprile.

I droni sono chiaramente parte del panorama dei trasporti e della logistica del futuro. C’è un vasto potenziale per i nuovi cargo e i servizi di consegna, così come altre innovazioni, inclusi i droni con passeggeri a bordo per il futuro. Questo è un chiaro valore aggiunto in termini di decarbonizzazione, digitalizzazione e resilienza, e lo U-Space package è un importante passo avanti verso la creazione di un ambiente abilitante funzionale, affidabile e capace di mantenere condizioni di sicurezza del quale abbiamo bisogno per sviluppare un mercato europeo competitivo dei servizi con droni.

Adina Vălean, commissario per i Trasporti

Entro il 2030 si prevede che il pacchetto U-Space venga implementato in tutti gli Stati membri. Altri passi avanti sono le direttive 2018/1139, 2019/945 e 2019/947 per le linee di sviluppo tecnico e tecnologico dei droni. Un modo per giungere al trasporto di campioni medici, al primo soccorso in scene di emergenza e ispezioni di infrastrutture in remoto. La strategia Drone 2.0 con cui l’Ue vuole creare entro il 2030 un mercato da 14,5 miliardi con 145 mila nuovi posti di lavoro.